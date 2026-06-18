Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಯೂಸ್
  • /ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಾಕ್: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 112 ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!

ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಾಕ್: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 112 ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!

Belagavi Crime Crackdown: ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ, ಸಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿವೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 18, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:53 PM IST
ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಾಕ್: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 112 ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಾಕ್: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 112 ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!
Belagavi SP K Ramarajan12 min ago
2
Karnataka Weather20 min ago
3
Mandya Midday Meal Scare22 min ago
4
Aymen Hussein38 min ago
5
Ampere Reo Vyb41 min ago