ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ : 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಗಂಡನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಪರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಇದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲ ಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೇ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರೀಯಕರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪತಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ನುವ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 12, 2026, 06:37 PM IST
    • ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ
    • ಕೃತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಜೈಲುಪಾಲದ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ
    • ಗಂಡ ಸತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಪರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ : ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು, ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ರು. ಆದರೇ ಇವರ ಮದ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆತನಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರೀಯಕರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಸ್... ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅವಿನಾಶ ಸೂಪ್ಪಣ್ಣವರ ವಯಸ್ಸು 40. ಈತನೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅನಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅವಿನಾಶ ಸೂರಣ್ಣವರ್ ಥೆಪಿಪಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆತನೇ ಕೈಲಾಶ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಿನಾಶಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಂಪು ಪಾನಿಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಎರಡು ಬಾಟಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದ ಅವಿನಾಶ ತಂಪು ಪಾನಿಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ಅವಿನಾಶ ಪ್ರಜ್ಱಎ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳುತ್ತಾನೆ. 

ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಎಂದ ಕೈಲಾಶ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ತುಂಬಿದ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಆತನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಮೃತಪಟ್ಟನಾ ಎಂದು ಬ್ರಿದಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೇ ಇನ್ನೂ ಅವಿನಾಶ ಸತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಕೈಲಾಶ್ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅನಿವಾಶ ಹೆಂಡ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಅವಿನಾಶ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈಲಾಶ್ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ತನ್ನದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಹೀಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಪತಿ ಶೂಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪತಿ ಶೂಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಗೆ ಮರಣೊತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 

ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದು ಅನುಮಾನ್ಪಸದ ಸಾವು ಎಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಕೈಲಾಸ್ ತಾನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಗಳನ್ನು ತಂಪು ಪಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಅವಿನಾಶ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಱಎ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಲೆಂಡರ್ ನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಕೈಲಾಶ್ ನಡುವಿನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಶ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದ ಪರಿಚಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಶ್ ನನ್ನು ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಸಿದ್ದಾರೆ

ಖಾಸಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಥೆರಫಿಷ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವಿನಾಶ ಅನಗೋಳದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೇ ತನ್ನದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಈಗ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

