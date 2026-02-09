English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅರೆಸ್ಟ್..!

ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅರೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ನಕಲಿ‌ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಛೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು. ಅರೇಸ್ಟ್ ಆದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 9, 2026, 08:43 PM IST
    • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣ
    • ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ
    • ನಕಲಿ‌ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಛೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಪಾಲು

ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅರೆಸ್ಟ್..!

ಬೆಳಗಾವಿ : ಕುಂದಾನಗರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸೆರೆ‌ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಅಸಲಿ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಈಗ ಅರೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಧ್ಯದ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವೃತ್ತಿ ವೈಷಮ್ಯವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತೇಜೋವಧೆಗೆ ಈ ಖರ್ತನಾಕ್ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ವಿನೋದ ಟಿ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ವಿನೋದ ಮಧ್ಯೆ ವೃತ್ತಿ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವಿನೋದ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು.‌ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಸಂಶಯಗೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸ.. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ  

ಮೊದಲೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ತನ್ನ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗಡ್ಡೇಕರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಕಿಯನ್ನ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬದಲಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರೋ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೆ  ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆರೋಪಿ ವಿನೋದ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ‌ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರೋ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಮಕಾಂದಾರ, ಸಮೀರ್ ಶೇಖ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಲೇಕುಂದ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಫ ಎಸ್‌ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು.. 19ರ ಯುವತಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಲವ್!‌ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..   

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಮುಂದೊರೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಈಗ ಅರೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

