ನಂಬಿ ಬಂದವಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಪಾಪಿ: ಪಾಪ ಕಳೆಯುವುದೆಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆರೋಪಿ!

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ. ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಐದಾರು ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಆ ಮೃತದೇಹ ಸುಜಾತಾ ಪವರಾ ಎಂಬ 34 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯದ್ದು ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಲೀಲಾವತಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಊರಿನ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬಾತನ ಕರಾಳ ಮುಖ. ಸುಜಾತಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗಂಡನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 14 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜೊತೆ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. 'ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ' ಅಂತ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಕುಮಾರ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಜಾತಾ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಜಾತಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ.
'ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗು, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ' ಎಂದಿದ್ದಳು ಸುಜಾತಾ. ಮದುವೆಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಿದೆ, ಆಸ್ತಿಯೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇವಳು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ, ಶಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಕೆಯ ಚೂಡಿದಾರದ ವೇಲ್ನಿಂದ ಕತ್ತು ಬಿಗಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪಾಪಿ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೀದಾ ಆಂಧ್ರದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಅಥಣಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಸಿಪಿಐ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ, ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲೇ ಆತನಿಗೆ ಬೇಡಿ ತೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ನಂಬಿ ಬಂದವಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಲಿಪಡೆದ ಪಾಪಿ ಕೊನೆಗೂ ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಚುರುಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗನನ್ನು ತಬ್ಬಲಿ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ಹೆಣವಾದ ಸುಜಾತ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡಾ ಇನ್ನಾದರೂ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಪ್ರೇಮಪಾಶಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ..