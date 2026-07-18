/ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.. ನೋಡ್‌ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನನ್ನ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು, ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

Belagavi Nugganatti village Brothers incident: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದವೊಂದು ಭೀಕರ ಘಟನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ*ತ್ಯೆಗೈದ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿತು ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ನುಗ್ಯಾನಟ್ಟಿಯ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಎನ್ನುವವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಮನಸ್ತಾಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಅಣ್ಣವ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಜಮೀನು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕಿತ್ತಾಟವಿತ್ತು.
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣವ್ವ ದಂಪತಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಸಹೋದರರು ಜಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ವ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಂದಿ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಣ್ಣವ್ವ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಲಗಮಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಸಮರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಆರು ಜನರ ತಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ಅಣ್ಣವ್ವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊ*ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಜಗಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ನುಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ, ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.