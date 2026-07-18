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ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.. ನೋಡ್‌ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನನ್ನ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು, ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ಅಣ್ಣವ್ವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊ*ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 18, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:04 PM IST
ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.. ನೋಡ್‌ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನನ್ನ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು, ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.. ನೋಡ್‌ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನನ್ನ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು, ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
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