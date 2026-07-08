/ಚರ್ಚ್‌, ಮಸೀದಿ, ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ SIR ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿ.. ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು; ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

Church, mosque, temple anywhere should fill SIR application: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್ ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೈಠಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡಿ ಮೈ ಮೆಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ RSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವುದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ -ಮುಸ್ಲಿಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇವೆ. ರಾಮಮಂದಿರ, ಹಿಂದೂ -ಮುಸ್ಲಿಂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅದಲ್ಲ. ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ದೂರು ವಿಚಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ಎಸ್ಐಆರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವೇನು ಏನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮಂದಿರ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನವರ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತಿಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಜಾತಿಗಣತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ತರಬೇಕು. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಗಣತಿ ವರದಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಜಾತಿಗಣತಿ ವರದಿ ಬಂದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.