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ಚರ್ಚ್‌, ಮಸೀದಿ, ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ SIR ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿ.. ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು; ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವುದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ -ಮುಸ್ಲಿಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು?. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 08, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:01 PM IST
ಚರ್ಚ್‌, ಮಸೀದಿ, ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ SIR ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿ.. ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು; ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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