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A ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ; DCM ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. 72 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿಯೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 01, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:51 PM IST
A ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ; DCM ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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