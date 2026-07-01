/A ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ; DCM ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್

DCM Dr. G Parameshwara statement on drought situation: ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಎಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎ ಕ್ಯಾಟಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಣವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ುಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೋಲು ಆಗಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಲೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು DCM ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ DCM ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಹಣ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೋಲು ಆಗಬಾರದು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಲೋಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕುರಿತಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸಿ, ಸಿಇಒ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು 25 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲ ಮೂಲಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೊರೆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಿಡಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ವೇಗ ಕೊಡಿತ್ತೇವೆ. ಮುಜರಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. 72 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿಯೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮೊಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.