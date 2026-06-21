Union Minister Pralhad Joshi: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (BJP) ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆಯ ನಾಯಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥನ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಕುರಿತು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಣೆ, ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮನನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನಸಿನ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೈಬಿಡಲು ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಈ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳೂವಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂರನ್ನು ಬೈಯ್ಯುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ 2028ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.