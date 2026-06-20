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2 ಕೋಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕೇಸ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ ಅಳಿಯನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಳಿಯನ ಕೊಲೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ತಾಯಿ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 20, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:59 PM IST
2 ಕೋಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕೇಸ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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2 ಕೋಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕೇಸ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
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