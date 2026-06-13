ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಮಾಂಜರಿ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಇದೀಗ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯೇ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್ ಎಂಬಾತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್, 'ನಾನು ಘೋಡಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಸಂದೀಪ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತನೂ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆತನ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಬಳಿಕ ಅದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಸುಮಾ ಸದಾ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದರೆ, ಗಂಡ ಸತ್ತರೂ ಸಾಯಲಿ ಎಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
'ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಷದ ಔಷಧಿ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಳು. ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಔಷಧಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಸಂದೀಪ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಆ ಔಷಧಿಯ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಸೆದು ಬಾ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಎಂದು ಸುಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು" ಎಂದು ಪುಂಡಲೀಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
"ದೇಶ ಕಾಯ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತಪಾಸಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಾರದು" ಎಂದು ಪುಂಡಲೀಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಿಯಕರನ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸರು, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಮಾಂಜರಿ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ನಿಗೂಢ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.