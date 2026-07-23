/ಗೋವಾ ಯುವತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವಕನ ನಡುವೆ 9 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ.. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

Goa woman, Belgaum man get married: ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈಗ ಪೋಷಕರ ಅಡ್ಡಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಯುವಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜೋಡಿಯ ಮನವಿ ಏನು? ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧ ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವರದಿ.
ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಗಿರುವ ನವಜೋಡಿ ಈಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಇಶಾ ಸೇಟ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಣಜಿಯ ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ನೇಹ, ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇಶಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಜೋಡಿಯ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಲು ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿಳಾಸ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಶಾಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಶಾಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಜೋಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೋಷಕರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ನವಜೋಡಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜೋಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.