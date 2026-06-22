ಬೆಳಗಾವಿ: ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಡಿಸಿಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನೂ ಆರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವರ್ಸಸ್ ಕತ್ತಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸಚಿವರಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಯಮಕನಮರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎದೆಗುಂದಬೇಡಿ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ, ಯಮಕನಮರಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಣಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವಿದ್ದು, 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಬೊಗಳುವ ಕತ್ತಿಗಳತ್ತ ಕಲ್ಲು ತೂರುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ", "ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೆ ದೇವಲೋಕ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಹಾಗೂ "ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೂರು ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಚಡ್ಡಿಗಳ ಆಟವೂ ನಡೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.