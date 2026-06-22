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  • /ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ರಾ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ? ಯಮಕನಮರಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಣಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ!

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ರಾ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ? 'ಯಮಕನಮರಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಣಿ' ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ!

ಯಮಕನಮರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎದೆಗುಂದಬೇಡಿ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 22, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:26 AM IST
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ರಾ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ? 'ಯಮಕನಮರಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಣಿ' ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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