ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಕಿತ ಕಾರತಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ..! ಕ್ರೈಸ್‌ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹರ್ಷ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಡಸೋಸಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಕಿತ್‌ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕಾರತಗಿ ಅವರು 99.67% ಅಂಕಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 9, 2026, 08:45 PM IST
    • ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕಾರತಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ
    • ನಿಡಸೋಸಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
    • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಕಿತ 99.67% ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Tim David net worth
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon8
Shukra Gochar
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ.. ಈ ಎಲೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ!
camera icon5
Bhringraj Herb That Helps Turn Grey Hair Naturally Dark
ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ.. ಈ ಎಲೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ!
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon6
Amavasya 2026
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಬೆಳಗಾವಿ : 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಸೋಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಕಿತ್‌ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕಾರತಗಿ 600 ಕ್ಕೆ 598 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಹೌದು.. ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಸೋಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಕಿತ 99.67% ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2nd PUC Exam-2: 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-2ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ಇನ್ನು ಅಂಕಿತ್‌ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್‌ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 7,10,363 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ತ ತಾಯಿ ನಿಧನ ನಡೆವೆಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 600 ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ!

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದವರ ಪೈಕಿ ಶೇ.86ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 6 ಲಕ್ಷ 10 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ.73.45ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಶೇ.12.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

