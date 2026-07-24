Radhakrishna Irrigation Scheme is an injustice to Karnataka: ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ನಗರ. ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿನ ನೀರು ನೀಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು?, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು?.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಚಲಕರಂಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾನ್. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಇಂಚಲಕರಂಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ 4 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವತಹ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾನವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಕ್ಸಂಬಾ, ಕಲ್ಲೋಳ, ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ದೂದಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 1 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನೀರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಕಾಗವಾಡ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ..
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಅಥವಾ ದೂದಗಂಗಾ ನದಿ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಇದೆ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇದೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಕವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಚಲಕರಂಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ನೀರು ಇಂಚಲಕರಂಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಪಾಲಿನ ಮರಣಶಾಸನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನದಾತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ 27ಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣೆಗೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.