ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಊರ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಊರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ ರಾಮರಾಜನ್. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗಾಂವ ದೃಶ್ಯ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ರಕ್ತ ಹರಿದಿದೆ.
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮಹಾಂತೇಶ ಹಚ್ಚಣವರ್ ವಯಸ್ಸು 52 ಈತನೇ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಮಹಾಂತೇಶ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು, ಊರ ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲೇಕೆ ಮಲಗಿದಿಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಕಲ್ಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಭೀಕರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ ರಾಮರಾಜನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಳೇ ದ್ವೇಷ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೇ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶನನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಂತೇಶನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.