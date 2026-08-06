ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಛಳಿ ಬಿಡಿಸಿದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಡಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಸಚಿವರು, ಇಳಕಲ್ ನಗರಸಭೆ ಕಮೀಷನರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೂ ಅಮೀನಗಢ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. "ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಳಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೀನಗಢದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಇರುವುದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನಾಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಕಚೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ತೀವ್ರ ಗರಂ ಆದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ 'ನೀವು ಯಾರು?' ಎಂದು ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೂ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಟಚ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದ RTO ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್: ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಭೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಆರ್.ಟಿ.ಒ (RTO) ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಸಚಿವರು, "ಆರ್.ಟಿ.ಒ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ವಾ? ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವಾ? ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕರೆದರೂ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.