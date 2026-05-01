ಅಳಿಯ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ, ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು (ಅತ್ತೆ) ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆಕೆ, ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 16.57 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯನ ಮನೆಯನ್ನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಿರಣವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಉಜ್ವಲಾ ಕಮ್ಮಾರ ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿವಾ ಅಪ್ಪಯನವರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಉಜ್ವಲಾ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅಳಿಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಸುಮಾರು 110 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅತ್ತೆ ಉಜ್ವಲಾಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶಾಕ್!
ಆದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅತ್ತೆಯೇ ಮನೆ ದೋಚಿದ್ದಾಳೆ. ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಜ್ವಲಾ, ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿವಾ ಎಂಬುವನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, ಉಂಗುರ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 16.57 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ದಂಪತಿಗೆ ಬೀರು ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮಾಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅಳಿಯ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತೆಯೇ ಕಳ್ಳಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅರಿಯದ ಅಳಿಯ ಕೂಡಲೇ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅತ್ತೆ ಉಜ್ವಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೂ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅತ್ತೆಯ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? : ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಂತೆ, ಉಜ್ವಲಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಆಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ, ಹಿರಿಯ ಅಳಿಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾರಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಉಜ್ವಲಾ ಮತ್ತು ಶಿವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.