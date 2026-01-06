English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್ ಪುತ್ರನ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ.!

ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್ ಪುತ್ರ ಮೃಣಾಲ್‌ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್‌ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 6, 2026, 07:07 PM IST
    • ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್ ಪುತ್ರ ಮೃಣಾಲ್‌ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್‌
    • ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್‌ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿತ
    • ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Trending Photos

ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
camera icon9
Simple Energy
ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
Camphor Remedies
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..
camera icon7
biggboss kannada season 12
ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
Cockroach
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..
ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್ ಪುತ್ರನ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ.!

ಬೆಳಗಾವಿ : ಮೃಣಾಲ್‌ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಬಸವಂತ ಗಣಪತ ಕಡೋಲಕರ ಎಂಬುವರಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಲಬ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿ. ಶಂಕರಾನಂದ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಲಕ ಬಸವಂತ ಗಣಪತ ಕಡೋಲಕರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿ. ಶಂಕರಾನಂದ ಅವರ ಮನೆ ಎದುರು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಚಾಕು ಇರಿದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಂತನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!

ಚಾಲಕನ ಎದೆ, ಭುಜ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಳರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಚಾಲಕನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Belagavi NewsLaxmi HebbalkarMrunal HebbalkarBelagavi knife attack

Trending News