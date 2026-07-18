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ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ.. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಗಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 18, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:53 PM IST
ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ.. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ.. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
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