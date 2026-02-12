ವಧು-ವರನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ..! ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ ಜೋಡಿ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ವಧು-ವರರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮ ನವ ದಂಪತಿಗಳಾದ ವಾಗೀಶ ಗುರುಮೂರ್ತಯ್ಯ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಹಾಗೂ ಕೋಮಲ್ ವಾಗೀಶ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷತೆ, ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು.
ಹೌದು.. ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಈ ನವದಂಪತಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ..ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುವ ದೇಹ, ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ದೇಹದ ಹಲವು ಬಾಗಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೈಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಆವರಿಸಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಯುವ ದಂಪತಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು, ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳಿಂದ ತೈಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದು ವಾಗೀಶ ಗುರುಮೂರ್ತಯ್ಯ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೋವಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಗೆ ಮೊದಲನೆ ಆದ್ಯತೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೀರುವ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವ ಗೋತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಆಕಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮುಡಿಸಲಾಯಿತು.
ನಾವು ಮರಣ ನಂತರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗದ ದಾನದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ದಂಪತಿಗಳು ಅಂಗಾಂಗ ಧಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿ ನೀಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಜೋಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ಇವರ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ, ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿ..