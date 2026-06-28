Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಯೂಸ್
  • /ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು! ಮೋಹರಂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊ*ಲೆ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು! ಮೋಹರಂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊ*ಲೆ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಹಣಮಂತ, "ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೋಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 28, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:58 PM IST
ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು! ಮೋಹರಂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊ*ಲೆ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ!: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್
Priyank Kharge28 min ago
2
Vijayanagara Aadhaar Update Problem1 hr ago
3
Union Minister V Somanna1 hr ago
4
Bagalkot Tanker Accident2 hrs ago
5
Chikkodi Wife Murder Case2 hrs ago