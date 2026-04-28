Rakkaskoppa Dam Runs Dry: ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗಿದ್ದು ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆಗೆ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Water Scarcity For Belagavi: ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಒಡಲು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ 58 ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು...ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು ಇರೋ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದ 58 ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗೋದು ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಿಂದ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರೋ ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಈಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಕ್ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇರೋ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಅರ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬರೀ 8 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಮಂಡಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ 3, 4,5 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು 4,5,6 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದು ಈ ಮುಂಚೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನ 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಟ್ಟಿದೆ. ನೀರು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ
40° ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಜಲಾಶಯ ಒಡಲು..
ದಾಖಲೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಜಲಾಶಯವು ಸಹ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಲಾಶಯದ ಒಡಲು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಾಳ- ಮುದ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರೋ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ ಸುಮಾರು 1.67 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿಯಿಂದ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೀಚಕ