Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಯೂಸ್
  • /ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾನಸಿಕ ಅವಮಾನ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾನಸಿಕ ಅವಮಾನ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಇಡಲು ತಯಾರಿ. ನೀರಿನ‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ‌ ಇದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 09, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:38 PM IST
ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾನಸಿಕ ಅವಮಾನ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿವಾದ : ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಟೀಕೆಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿರುಗೇಟು
Minister Ramalinga Reddy1 hr ago
2
rashmika mandanna1 hr ago
3
FIFA World Cup 20262 hrs ago
4
Bengaluru news2 hrs ago
5
Ramya kidnapping case3 hrs ago