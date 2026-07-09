/ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾನಸಿಕ ಅವಮಾನ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌

Ram Mandir Hundi Theft Mental Humiliation: ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು, ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸಂಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯಾಂಗಳ ಗೇಟ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ರೈತರನ್ನ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವುದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡದೇ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಇಡಲು ತಯಾರಿ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಜನ್ ಸಭೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಮಂದಿರ ಹುಂಡಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎದುರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಣ ತೆಗೆಯವುದು, ಎಣಿಸುವುದು ಎಸ್ಪಿ, ಡಿಸಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಡಬೇಕು. ಬೀಗ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.