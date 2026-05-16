Shivanand Neelannavar case updates : ಆತ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತಾನೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ (shivanand neelannavar) ಕಡೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 35 ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದ್ದವನನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು. ಸೀಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡಿತಿದ್ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಚೇರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂಚಿಂಚೂ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ನಿನ್ನೆ ವರೆಗೂ ಹೀರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ದಿಗ್ಬ್ರಾಂತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು.. ಅರೆಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು.. ಅಂತಾ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾ ಅಂತಿರುವ ಈತನೇ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ (shivanand neelannavar case). ಮೊನ್ನೆ ವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಈತ ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಸಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಎನೋ ಜಾದು ಮಾಡಿಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ.
ಹೌದು.. ಈತ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಂ ಅಂತಿಂತದ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಂ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವ ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈತ ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ ಈತ 2011ರಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಾನೆ. 2004ರಿಂದ 2006 ವರೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರಿಂ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಹೀಗಿದ್ದವ ನೀಡಿದ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಜೈಲು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಸ್... ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ 35ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಹಣ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡ್ತಾ ಅವರನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದ್ರೇ ತನ್ನ ಬಳಿ 15 ಸಾವಿರ ಬಂದೂಕಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದವನ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಕಡೆಗೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆಗೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು.
ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಎಸಿ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವೇಳೆ 35ಸಾವಿರ ಜನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿಬಂಧಕರಾದ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಕೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಹಣವೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈತ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆತನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಇಂಚಿಂಚೂ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ 3700 ಚೆಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಡ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಲು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದು ದಾಳಿಯಿಂದ ಸದ್ಯ ಅದು ನಿಂತಿದೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನ್ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಈತನ ಸ್ಕ್ಯಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಡಿಸಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ರೂ. ಇತ್ತ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಪಾಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಕೇಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿಗೆ ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಲಿದ್ದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಂತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ...