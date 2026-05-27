ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಡೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀಲಣ್ಣವರ ಪರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಜೂನ್ 1ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿಂದ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ 10 ದಿನಗಳ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನೀಲಣ್ಣವರ ನನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಬೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ರು. 10 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಮುಗದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ಸಿಐಡಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀಲಣ್ಣವರ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನೀಲಣ್ಣವರ ತನಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೀಮ್ಸ್, ಕೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೇ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಅನಂತರ ನೀಲಣ್ಣವರ ಪರ ವಕೀಲ ಆರ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಇನ್ನೂ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೂನ್ 9 ರ ವರೆಗೂ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೂನ್ 1 ರಂದು 2 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ನೀಲಣ್ಣವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಲು ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಎಫ.ಐ.ಆರ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ 10 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದೊರೆಸಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಜನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 2016 ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆದವರನ್ನ ರೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಗೆ ಮರಳಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರುಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದೊರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.