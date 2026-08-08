/ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಿ : ಜಗದ್ಗುರು ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಕಿಡಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಜಗದ್ಗುರು ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಅವನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?" ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಖಾರವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಇಂತಹ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗುರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, "ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರನ್ನೂ ಸಮಾನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಕಾವಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಘನತೆ, ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣತನದ ನಡವಳಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. "ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ದೂರು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಅವನು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯವು ಇಂದು ಬಡವಾಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.