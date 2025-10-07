English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಕೊ*ಲೆಗೆ ಯತ್ನ: ಪತ್ನಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಡ

Crime News: ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ, ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸಂಶಯ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ... ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಪತಿಯ ಕೊ*ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪತ್ನಿ...

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 7, 2025, 09:07 AM IST
  • ಪತಿ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ್(55) ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ವಿಕೃತಿ.
  • ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುಭಾಷ್‌ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.
  • ಪಾಪಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ್.

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಕೊ*ಲೆಗೆ ಯತ್ನ: ಪತ್ನಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಡ

Crime News: ಸುಡುವ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗಂಡನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಹೆಂಡತಿಯೇ ಆತನ ಕೊ*ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪತಿ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ್(55) ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಾಮನಗರದ ನಿವಾಸಿ ವೈಶಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ (48) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸುಡುವ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪತಿ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ್(55) ದೇಹ 60ರಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ? 
ವೈಶಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ್‌ ಪಾಟೀಲನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶಯಪಟ್ಟು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಪತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂದಿನಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪತಿ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. 

ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುಭಾಷನನ್ನು ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಮ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ:ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೋರಾಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ಕಟ್ಟಲು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crime newsLatest CrimeHusband WifeHusband and Wife FightBelgaum

