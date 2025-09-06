GST ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ : ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸಟಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
GST ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾವೇ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಅವಜ್ಞಾನಿಕ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರಾಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಅತಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಎಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
