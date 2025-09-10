ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೀಚಕ ವಕೀಲ ಗಂಡ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Belgaum Crime News: ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಪಿ ಗಂಡ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಸಾವನ್ನು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗಾರ್ ಬಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 22ವರ್ಷದ ಚೈತಾಲಿ ಕಿರಣಗಿ ಕೊ*ಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪಾಪಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲನಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಣಗಿ.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಚೈತಾಲಿ ಕಿರಣಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಣಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಗವಾಡ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಣಗಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದ, ಪಾಪಿ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಮೆಗಾ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹೆಂಡತಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ:
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹ*ತ್ಯೆಗೈದ ಕೀಚಕ ವಕೀಲ ಗಂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಣಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮೊನ್ನೆ (ಸೆ.08) ರಾತ್ರಿ ಉಗಾರ್ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಾನೇ ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮೀರಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದನಂತೆ...
ಪ್ರದೀಪ್ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನೆ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೀಚಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಣಗಿ, ಸದ್ದಾಂ ಅಕ್ಬರ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ. ರಾಜನ್ ಗಣಪತಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಮಂಗಸೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು.