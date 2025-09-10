English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ‌ಮ್ಯಾರೇಜ್ : ಮರದ ರಿಪೀಸ್ ನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ಯೆ

ಅವನಿಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವು. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೋ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಂಡನ ಡಬಲ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 10, 2025, 04:25 PM IST
    • ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲವ್
    • ಹೇಗೋ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಭೂಪ
    • ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೀನಾ ಹೆಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ‌ಮ್ಯಾರೇಜ್ : ಮರದ ರಿಪೀಸ್ ನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ಯೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಗುವೊಂದು ಅಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆ ಶವ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಅಮಿನಾ. ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸೈದುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮೂಲತಃ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನವರಾಗಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಯಲಹಂಕದ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೀನಾ ಹೆಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಆಗಿದ್ದಿಷ್ಟೂ.. ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಿ ಸೈದುಲ್ಲಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಮೀನಾಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇವಳಿಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಮೀನಾಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ?

ಇದರಿಂದ ಸೈದುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅಮೀನಾ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಆಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋರಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು‌‌ ಕೆಲ‌ ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‌ನಂತರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲೇ ‌ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತೋ ಆಗಿನಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಜಗಳವಾಗ್ತಿತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಮೊನ್ನೆ ಮರದ ರಿಪಿಸ್ ನಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದಿದ್ದ ಸೈದುಲ್ಲಾ ಆಂಧ್ರದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರ ಗಂಡನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಮೃತಳ ಸಹೋದರಿ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೆನೇ ಇರಲಿ. ಆಗಿದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.‌ ಅಮೀನಾ ಸಹ‌ ಜಗಳ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಾಪಿ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು‌ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಜೈಲು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬಡವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇ ಅಮೀನಾಳ ಮಗು ತಂದೆ- ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

