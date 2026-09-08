/ಗಣಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರೋಪ

ಬಳ್ಳಾರಿ : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡದೇ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕೊನೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಪಡೆಯ ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗಣಿ ನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಾಳೆಯ ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ಸುದೀರ್ಘ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರೋ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಳೆದರೋಜಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಕುಡಿತಿನಿಯತ್ತ ಭರಪೂರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗದಂತೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು.
ಹೌದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೇ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು. ಕಮಲ ಪಡೆಯ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ಬಿಸಿಗೆ ಮಣಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅದೇ ಮೈದಾನದ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೂರಾರು ನೆಪ ಒಡ್ಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಮಲ ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ರಂದು ಗಣಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಡೆಯ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ತೋಮ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.