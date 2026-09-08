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ಗಣಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರೋಪ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರಾಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಡೆಯ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 08, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:20 PM IST
ಗಣಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರೋಪ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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