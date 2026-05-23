Ballari Municipal Corporation Member Husband Cheat: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆಯ ಗಂಡನೊಬ್ಬನಿಂದ ಮಹಾ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಆ ಜನ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಹಾವಂಚಕ ಯಾರು?. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋ ಜನ. ವಾಸಿಸಲು ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದವ್ರು. ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಆ ಅಮಾಯಕ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆಯ ಗಂಡನೊಬ್ಬನಿಂದ ಮಹಾ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಆ ಜನ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಹಾವಂಚಕ ಯಾರು?. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ....
ಹೀಗೇ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ತೆರವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೆಲಸಮ ಆಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂದಿಹಾಳನಲ್ಲಿ. ಯೆಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಏಳನೇ ವಾರ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಉಮಾದೇವಿ ಪತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಎಂಬಾತ ಸರ್ಕಾರದ 7.78 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರತೀ 20*30 ಅಳತೆಯ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು 1.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ, ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನೂ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರೋ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಹಣ ಪಡೆದ ಶಿವರಾಜ್ ಇದೀಗ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಶಿವರಾಜ್ ಬಡವರಿಂದ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಬುಡಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋರೆಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೀಗ ಬಟಾಬಯಲಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ವರಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ, ಜಾಗ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಜನ ನನ್ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೊನ್ನೂರ ಎನ್ನುವವರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮನೆಯ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಮಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದು, ಇದ್ಯಾವುದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮಾಯಕ ಜನ ಇದೀಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿರೋ ಖದೀಮರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ