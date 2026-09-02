/ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ : ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ

ಕೊಪ್ಪಳ : ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಲ್ಲೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ತೆರಳಲಿದ್ದೇನೆ.
ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕುರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು
ನಾನು ಹಾಗೂ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮನವಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಾಕಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದರು.