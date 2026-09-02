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ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ : ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರುತ್ತಿವೆ. ಭಾಷಣದ ಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:48 PM IST
ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ : ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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