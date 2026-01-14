ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಭೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ

Bellary: ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಭೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಸುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರುವುಗೊಳಿಸಿದ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಾವ ರೀತಿ ದರ್ಪ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಗೋತ್ತಾ?
ಅಬ್ಬಾಬ್ಬಾ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಫ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಾ ಡಿಕೆಶಿ ಪರಮಾಪ್ತ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೆಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅಂತಾ,ಕೇವಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಲು ನೋಡದೆ ದಮ್ಕಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ನೋಡದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಾ ಎಂಬ ಡೌಟ್ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಕಳೆದ ದಿನವಷ್ಟೇ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಿನ್ನಲೇ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೋಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರುವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತಗೌಡರಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಬೈದು,ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಭಯಭೀತಿ ಸೃಷಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ..ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟಕ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಹಠಾವೋ ಎಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು, ತಮಟೆ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ಎಸೆಗಿರುವ ಕೈ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ದ ಶಾಸಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ದಮ್ಕಿ ವಿಚಾರ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು,ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಕೈ ಮುಖಂಡನ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.