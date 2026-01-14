English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಭೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ

Bellary: ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಭೆ  ಕಿಚ್ಚು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಸುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 14, 2026, 08:13 PM IST
  • ನಾವೇನಾದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಾ ಎಂಬ ಡೌಟ್ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತೆ.

Bellary: ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಭೆ  ಕಿಚ್ಚು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಸುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರುವುಗೊಳಿಸಿದ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಾವ ರೀತಿ ದರ್ಪ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಗೋತ್ತಾ? 

ಅಬ್ಬಾಬ್ಬಾ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಫ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಾ ಡಿಕೆಶಿ ಪರಮಾಪ್ತ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೆಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅಂತಾ,ಕೇವಲ‌ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಲು ನೋಡದೆ ದಮ್ಕಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ನೋಡದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಾ   ಎಂಬ ಡೌಟ್ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. 

ಕಳೆದ ದಿನವಷ್ಟೇ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಿನ್ನಲೇ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೋಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರುವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತಗೌಡರಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ‌ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಬೈದು,ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಭಯಭೀತಿ ಸೃಷಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ‌ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ..ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟಕ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಹಠಾವೋ ಎಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು, ತಮಟೆ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ಎಸೆಗಿರುವ ಕೈ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ದ ಶಾಸಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ದಮ್ಕಿ ವಿಚಾರ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು,ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಕೈ ಮುಖಂಡನ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

