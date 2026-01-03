ಬಳ್ಳಾರಿ ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್: ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಹೈಕಮಾಂಡ್..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಐಸಿಸಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 3, 2026, 10:35 PM IST
  • ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗರಂ
  • ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಕೆ‌ಸಿವಿ
  • ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಗೆ ನಿಯೋಗ ರಚಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ,ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ‌ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಗೆ ನಿಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌.

ಎಐಸಿಸಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿವರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವರದಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು..? ಪದೇ ಪದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳು ಯಾಕೆ. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು..? ಯಾರು ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.. ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು.? ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾ ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ದವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದೆಯಂತೆ

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ್ರು.. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.. ಸಿಎಂ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬೇರೆಯವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.. ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ರು.

ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯಶೋಧನಗೆ ನಿಯೋಗ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ..‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿಯೋಗ ಅವಲೋಕಿಸಲಿದೆ.. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಟಿ ರಘುಮೂರ್ತಿ, ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್,  ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್, ಬಸವನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಇರುವ ಆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು,‌ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಲಿದೆ.. ಉದ್ವಿಘ್ನ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಬಳಿಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಅಮಾನತು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾತೆ..ಸರ್ಕಾರ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ..‌ ಅವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಗಲಾಟೆ ಆಗದ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರು.ಇನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು.. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರೇ ಅಂತಾ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ರು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ..ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದ ನಿಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಿಂದಲೂ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

