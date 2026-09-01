ರಾಯಚೂರು : ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡಿಗೆ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುಡುಗಿದ್ರು. 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಕೊಡುವ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೊದಲ ದಿನದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು..
ಹೌದು.. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಡೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರಾಮುಲು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಸದ ಕಾರಜೋಳ, ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳ ತಮಟೆ, ಕರಡಿ ವಾದ್ಯ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಹನುಮನ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಾಯಿತು. 86ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲ, 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ರುವಾರಿ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಲೂಟಿಯಾದ 187 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ತಾವೂ ನೀಡುವ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸವಾಲೆಸೆದರು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು.
ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವಿದ್ದು, 45 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನವಿಲಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರಲ್ಲದೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನೈಜತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಲಿಂಗಸಗೂರಿನಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜನಸ್ತೋಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗಿ, ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದೆ.