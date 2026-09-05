/ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ: 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ – 100 ಕಿ.ಮೀ ಹಾದಿ ಪೂರ್ಣ!

ಕೊಪ್ಪಳ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಐದನೇ ದಿನವೂ ಭರಪೂರ ಜನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಇವತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿಗೆ ಐದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 185 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಇರುವ ರಾಯಚೂರು ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 101 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದಿದೆ..
ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಹರಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಗೋಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಐದನೇ ದಿನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ರು. ಇದೇವೇಳೆ ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು..
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ತುರ್ತಾಗಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತರುವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನೋವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಎಂಗೂ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇವೇಳೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ರು..
ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಪಾದಯತ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ರಾಜುಗೌಡ ನಾಯಕ್, ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕ, ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದಾರಿಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಹೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಭೋಜನದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರೈತರ ಜತೆಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬರ, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು..
ಇಂದು 22 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರಟಗಿಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಂಗಮ ಕಲ್ಗುಡಿ ಬಳಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ನಾಳೆ ಗಂಗಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.