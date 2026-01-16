English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ, ಶೂಟೌಟ್ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜ.1ರಂದು ನಡೆದ ಗಲಭೆ ಮತ್ತು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾದ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಿಗಳು ಆಖಾಡ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರಣಕಹಳೆ ಊದಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೇ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೇ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 16, 2026, 06:25 PM IST
    • ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ
    • ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು
    • 20ಸಾವಿರ ಆಸನದ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಕಹಳೆ ಊದಲು ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ರೆಡಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ, ಶೂಟೌಟ್ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

ಬಳ್ಳಾರಿ : ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಾನರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಆಶೋಕ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಛಲವಾಧಿ ನಾಯರಾಣಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಜ.20 ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3 ದಶಕಗಳ ಕಾತರ ಅಂತ್ಯ: ಅಂತೂ-ಇಂತೂ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದ ಕಾವೇರಿ  

ಇನ್ನು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಸಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ20 ಸಾವಿರ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮುಲು, ಎಂಎಲ್ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 15-20 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಎಸ್​ಪಿ, 7 ಹೆಚ್ಚವರಿ ಎಸ್​​​ಪಿ, 15 ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ, 55 ಸಿಪಿಐ, 122 ಪಿಎಸ್ಐ, 81 ಎಎಸ್ಐ, 1233 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್, 171 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 500 ಹೋಮ್​ಗಾರ್ಡ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 12 ಡಿಎಆರ್ ತುಕಡಿ, 17 ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ತುಕಡಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶದ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ....

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೇ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತಗಳು

ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ತಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವ ಒಂದು ಬಗೆದಂತೆ, ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ದೂರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಗಲಭೆ ಮತ್ತು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿ, ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗೆ ವರವಾಗುವುದಾ....? ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವುದಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

