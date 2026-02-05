English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ..!

ಬಂಧನದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 5, 2026, 09:03 PM IST
  • ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬ್ರೂಸ್'ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
  • ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ರು
  • ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಉಂಡೆನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರ್

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ..!

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡುಹೋದ-ಕೊಂಡುಹೋದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ ಅಂದರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸಿ, ನೂರಾರು ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ರೋಚಕ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಯೆಸ್...ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಾದ ವಂಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಗೆದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಭಾರೀ ಮೋಸ. 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ. ನೀವು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬರಪೂರ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜನರ ಸಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಮಿಷ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ, ಐದು ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 50 ಲಕ್ಷ, ಕೆಲವರಂತು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ  ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! 

ಇನ್ನು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಣದ ಸಮೇತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾದರೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಳಿತಾಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬ್ರೂಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೂ ಆರೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಗುರುತು ಬಳಸಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ ಪನ್ನೇಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.ಪೊಲೀಸರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಇನ್ನಿತರರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ..!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಲಾಭದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಜೀವನದ ಉಳಿತಾಯ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.ಹಣ ಡಬಲ್ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

 

Ballari CrimeBallari Latest CrimeBellaryballari newscrime news

