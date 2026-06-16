ಕೊಪ್ಪಳ: ಆತ್ಮ, ಭೂತ-ಪ್ರೇತಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕೆಲವರು ಇವುಗಳನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಮುದ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಎರಡನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೀಡಿ ಸೇದುವ ಚಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸೊಸೆ ಹನುಮವ್ವ ಏಕಾಏಕಿ ಗಂಡಸರಂತೆ ಬೀಡಿ ಸೇದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಹಠಾತ್ ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಮನೆಯವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹನುಮವ್ವ ತಾನು ಹನುಮವ್ವ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾವನ ಆತ್ಮವೇ ಸೊಸೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹನುಮವ್ವಳನ್ನ ನೋಡಲು ಜನರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆ ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ನಂಬಲಾಗದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ವಾದ-ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.