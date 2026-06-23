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ಬಳ್ಳಾರಿ : ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಅದಿರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

Ballari protest:  ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳೊಳಗಿನ ಅದಿರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 23, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:57 AM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ : ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಅದಿರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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