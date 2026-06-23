ಬಳ್ಳಾರಿ:ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಅದಿರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜನ ಬದುಕಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 20 MTPAಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ರಣಜಿತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳೊಳಗೆ ಅದಿರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಗಣಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳೊಳಗೆ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದಿರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೂರ್ ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ, ಜಸಂಪದ ಚಾಗನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ, ಟಿ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲದಳ್ಳಿ, ಸೋಮಶೇಖರಗೌಡ (SUCI), ಈರಣ್ಣ ಮೂಲಿಮನಿ, ಜಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಬಿ. ಮೌನೇಶ್, ನೀಲಕಂಠ, ಕಾಡಪ್ಪ ಪರಮೇಶಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಬಳ್ಳಾರೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಗಳಲ್ಲಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ) ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಜಿಪಿ) ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್. ಹರ್ಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ (ಸೋಮವಾರ ) ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರೌಡಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ರೌಡಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ. ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡ ರೌಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೆರೆ ಏಕಕಾಲ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.