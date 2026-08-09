Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಬಳ್ಳಾರಿ ನ್ಯೂಸ್
  • /ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ : ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪರ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ : ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪರ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಾಡಿದ ಖಂಡ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹತಾಶಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ "ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಬಳ್ಳಾರಿ" ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿ ಸಹೋದರರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 09, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:02 PM IST
ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ : ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪರ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
2
3
4
5