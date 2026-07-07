/ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ.. ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಂದೆ, ಮಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಂಥಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದರು ಗೊತ್ತಾ?

Family incident in Guggarahatti, Bellary: ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಕರೆಸಿದ ವೇಳೆ ಹರತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ತಂದೆ, ಮಗಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗುಗ್ಗರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆಗೈದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗದೇ ಶ*ವದ ಮುಂದೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ತಂದೆ, ಮಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಗ್ಗರಟ್ಟಿಯ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ (24) ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ (48) ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಮೃತ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡನಾದ ತೇಜಾ ಮತ್ತು ತೇಜನ ತಂದೆ ಗುರುಶಂಕರ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ತೇಜಾ ಮತ್ತು ಗುರುಶಂಕರ ಇಬ್ಬರು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ.
ಮಾತು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಾಪಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ದೋಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಗಿದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೃತದೇಹಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ..
ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಯುವ ರೈತನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವುಕುಮಾರ್ (30) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರ 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗಿದೇ ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡವೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಿರಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.