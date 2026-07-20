/ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವ ರೈತ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

Vijayanagar district Farmer incident: ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ಯುವ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಜನದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಯುವ ರೈತ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಜನದ ಹಳ್ಳಿಯ 25 ವರ್ಷದ ಯುವ ರೈತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ಪಂಪ್ ಬಳಿ ರೈತನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗಾಬರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ರೈತರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳುವಾಗ ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 27.79 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಡುಲೆಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬ್ರೂಸ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಜೋಸೆಫ್ (23)ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರದ ಪೇಂಟ್ ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಜೋಸೆಫ್ 279 ಡುಲೆಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದನು. 12.21 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3.06 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 15.27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ವಶವಾಗಿವೆ. ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.