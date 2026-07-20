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ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವ ರೈತ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೊಲದಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 20, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:02 PM IST
ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವ ರೈತ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಆಗಿದ್ದು ಏನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವ ರೈತ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಆಗಿದ್ದು ಏನು?
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