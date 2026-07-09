/ಕಾಪಾಡಿ..ಕಾಪಾಡಿ.. ಎಂದು ನರಳಾಡಿ..ನರಳಾಡಿ.. ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ.. ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bellary Incident: ಕಂಬ ಏರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರವಾಹಿಸಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಾಪಾಡಿ..ಕಾಪಾಡಿ.. ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಭಯಾನಕವಾದ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಬರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದರೂ ಕಾಪಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಯರ್ರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಗಪ್ಪ (22) ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಹುಲಗಪ್ಪ ಅವರು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಬರ್ ಗುತ್ತಿಗೇದಾರರು ಎಲ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹುಲಗಪ್ಪನನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯುವಕ ಕಂಬದ ಮೇಲೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಕಾಪಾಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮೃತನ ಕೂಗು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮನಕುಲುಕುವಂತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದಲ್ಲೇ ಹುಲಗಪ್ಪ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೇತಾಡಿದ್ದನು. ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೆಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದರೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗದೇ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇರಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆಯೇ ನರಳಾಡಿ, ನರಳಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ..
ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಕರೆಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ತಂದೆ, ಮಗಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಜೀವ ತೆಗೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗುಗ್ಗರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎರಡು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.