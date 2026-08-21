/ದಲಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆಕ್ಷೇಪ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚದಿರಿ ಎಂದ ಶಾಸಕ

ಬಳ್ಳಾರಿ : ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಲೂಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಅಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 187 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?" ಎಂದು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದಲಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ: "ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ತಾವು ದಲಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ನೂರು ಜನರು ಬಂದ್ರೂ ಉದ್ದಾರ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು ನಾನು, ಹಾಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಲ್ಲ. ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾನು. ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದವರು ನೀವು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಿಎಂ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ," ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಹಣ ರಿಕವರಿ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನ: "ಹಣ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಹಣ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪರಾಧ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮುಖವಾಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕಸದ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಸಂಡೂರು ಚುನಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಎಂಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ: "ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಡಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಗಣಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದೇ ಸಿಬಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ," ಎಂದರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದ ಸಮರ್ಥನೆ: ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ರೆಡ್ಡಿ, "ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಂದಣಿ ವಿಚಾರದ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಚಿವರಾದ ತಕ್ಷಣ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.