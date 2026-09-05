ಹಣದ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮರೆತಿದೆಯಾ? : ತಂಗಡಗಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಟಾಂಗ್‌

ಗಂಗಾವತಿ: ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿ. ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೂ ಸಮಾನನಲ್ಲ," ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಹಣದ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮರೆತಿದೆಯಾ?
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಡಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೆಡ್ಡಿ, "ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ನೂರು ಕೈಚೀಲಗಳು ನೆನೆಯುವಷ್ಟು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದು, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಹಣದಿಂದ," ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿ : ತಂಗಡಗಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ರೆಡ್ಡಿ, "ನಿನಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯೇ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತರೆ ನಿನಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, "187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಲ್ಟಾ ನಮಗೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಳ್ಳರು ನೀವು, ಹುಚ್ಚರ ತರ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ," ಎಂದು ತಂಗಡಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.