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ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಸಂಪನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ!.. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು?

moharam festival: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 27, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:14 AM IST
ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಸಂಪನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ!.. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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