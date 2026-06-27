/ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಸಂಪನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ!.. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು?

Moharam festival: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ದರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು..ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮೊಹರಂ ಪೀರಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದರು. ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು ತಮಟೆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು...
ಮೊಹರಂ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು...
ಇತ್ತ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ ಸಾರುವ ಮೊಹರಮ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಹಾಡಿಗೆ ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಸಖತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಮೊಹರಮ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಮೇಳ, ಕೋಲಾಟ ಕಲಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಜೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮೊಹರಮ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪಾಂಜಾ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಮೊಹರಂ ಇತಿಹಾಸ
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳನ್ನು 'ಮೊಹರಂ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವೂ ಹೌದು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಹರಂ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು: ಕರಬಲಾ ಯುದ್ಧದ ನೆನಪು: ಕರ್ಬಲಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮೊಹರಂ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ಶೋಕಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಶೂರಾ (Ashura): ಮೊಹರಂ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ದಿನವನ್ನು 'ಆಶೂರಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪವಾಸ (ರೋಜಾ) ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಲಾಯಿ' (ಪಂಜ) ಕೂರಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಶೋಕಗೀತೆಗಳು, ಜಂಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾವೈಕ್ಯೆತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.