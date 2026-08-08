/ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಟೋ, ಒಮಿನಿ ಎಳೆತ್ತಾರೆ.. ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಥಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?

Murugan Jatra festival celebrated: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೇರನ್ನು ಎಳಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಂಡ ಹಾಯುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮೈಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏಳೆದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಮೇರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಈ ಜಾತ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?.
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುರುಗನ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಸಾಹಸಮಾಯವಾಗಿರೋ ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಿಳಿನಾಡಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು ರಾಜ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಅದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು, ಆಟೋ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತೆ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಈ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿವೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಲುವೆಯ ದಂಡೆಯ ಬಳಿ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯೇ ಜಾತ್ರೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಗಿದೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು. ಮೈಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ಎಳೆಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನೋವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತೆ ನೇತಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯಿತ್ತಾರೆ. ಮುರುಗನ್ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದೇ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೇ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ.