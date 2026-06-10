ಹೊಸಪೇಟೆ: ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಆಟವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯು ಕೇವಲ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೂತುಹೋಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ಫ್ಲೈಓವರ್) ಮತ್ತು ಡಣಾಪುರದಿಂದ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ತನಕ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾದ ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಹತ್ತೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕುವ ಬದಲಾಗಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಬೂದಿ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈ ಬೂದಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಈ ವಾಮಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರದ ಟ್ರಕ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.